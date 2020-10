DUIC in Zaken #13 met Josien van Breda, directeur van Parkmanagement Lage Weide

In deze aflevering van DUIC in Zaken Josien van Breda directeur van Parkmanagement Lage Weide. Industrieterrein Lage Weide (ILW) is het grootste en oudste bedrijventerrein van onze stad.

De noordelijke randweg, bereikbaarheid met de fiets en de veranderende stadslogistiek. Dagelijkse kost voor het uitvoeringsbureau van ILW, Parkmanagement Lage Weide. Vooral bereikbaarheid met de fiets is een belangrijk punt voor alle werknemers van de ruim 1.000 bedrijven die Lage Weide huisvest.

