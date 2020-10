DUIC in Zaken #14 met Angela Vlot van Twisted Jams

DUIC in Zaken praat in deze aflevering met de reddingsbrigade voor te groot, te klein, te krom en te lelijk fruit en groente. Angela Vlot is één van de twee eigenaren van Twisted Jams.

Mirjam van der Werf en Angela Vlot kennen elkaar vanuit de Utrechtse Horeca. Ze zijn samen Twisted Jams begonnen vanuit een ergernis dat er zoveel groente en fruit dat alleen niet aan het ideaal beeld voldoet, wordt weggegooid of gevoerd aan het vee. Daar moet toch iets mee te doen zijn?

Een complete lijn aan jams, chutney’s en relish hebben ze nu, steeds weer anders omdat het afhankelijk is van het aanbod van de boeren en groothandelsbedrijven. Prachtig om te horen hoe ze het vol enthousiasme en licht ‘twisted’ aanpakken in deze aflevering van DUIC in Zaken.

In DUIC in Zaken praat presentator Gert-Jan Jansen – zelf al 28 jaar ondernemer – met ondernemers en ondernemende mensen uit de stad over dromen, ambities, innovaties, tips en worstelingen.

