DUIC in Zaken #15 met Roland Blaauw van SamSamkring

In deze aflevering van DUIC in Zaken spreken we Roland Blaauw van SamSamkring. Hoe komt het toch dat zoveel zzp’ers niks regelen voor het geval ze arbeidsongeschikt worden? In deze aflevering praten we met een initiatiefnemer van een schenkkring, misschien wel hét alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

In Utrecht zijn meerdere initiatieven ontstaan om de grote groep onverzekerde zzp’ers en directeuren-grootaandeelhouders toch een alternatief te bieden dat betaalbaar en vooral sociaal is.

Het Broodfonds is in 2006 ontstaan in Oudwijk als de allereerste schenkkring van Nederland, waar ondernemers voor elkaar zorgen in tijden van arbeidsongeschiktheid. Inmiddels zijn er meerdere schenkkringinitiatieven ontstaan, zoals bijvoorbeeld SharePeople, CommonEasy en het Tulpenfonds. Allemaal gebaseerd op hetzelfde principe van schenken.

In Leidsche Rijn zijn ondernemers Roland en Jacqueline Blaauw na slechte ervaringen bij UWV en een verzekeraar, 2 jaar geleden begonnen met SamSamKring. In deze DUIC in Zaken pluizen we uit wat een schenkkring is en of het dé oplossing is voor veel zelfstandige ondernemers.

In DUIC in Zaken praat presentator Gert-Jan Jansen – zelf al 28 jaar ondernemer – met ondernemers en ondernemende mensen uit de stad over dromen, ambities, innovaties, tips en worstelingen.

