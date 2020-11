DUIC in Zaken #16 met Heerd Jan Hoogeveen van StartUpUtrecht

Startende ondernemers zijn cruciaal voor een stad als Utrecht. Zij zorgen voor innovatie en flexibiliteit in moeilijke en makkelijke tijden. Volgens directeur van StartUpUtrecht Heerd Jan Hoogeveen, is een goed uitgebalanceerd ‘ecosysyteem’ voor StartUps in Utrecht cruciaal.

Hoogeveen is blij dat de gemeente nu al geld en tijd vrijmaakt voor een goed ondernemersklimaat voor kleine startende ondernemers. Maar het is volgens hem nog niet voldoende: “Starters kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan grotere bedrijven, jammer dat daar nog te weinig in gebeurt”

In deze aflevering van DUIC in Zaken praat Hoogeveen ook over het komende startup festival Crossroads 2020 wat van 16 tot en met 20 november plaatsvindt, online natuurlijk.

In DUIC in Zaken praat presentator Gert-Jan Jansen – zelf al 28 jaar ondernemer – met ondernemers en ondernemende mensen uit de stad over dromen, ambities, innovaties, tips en worstelingen.

