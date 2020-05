DUIC in Zaken #2 met de Utrechtse bierbrouwerij vandeStreek

Utrecht heeft ruim 40.000 ondernemers, waarvan 10.000 met personeel. Wat doen ze allemaal en wat betekent Utrecht voor ze? Bekijk het bij DUIC in Zaken. Deze aflevering met de Utrechtse bierbrouwerij vandeStreek.



Presentator Gert-Jan Jansen – zelf al 28 jaar ondernemer – praat met ondernemers uit de stad over dromen, ambities, innovaties en worstelingen. Natuurlijk vraagt hij ze ook, wat ze met de stad hebben en wie ze graag een keer op de DUIC in Zakenstoel willen zien.

Te gast is Ronald van de Streek, hij begon samen met zijn broer Sander de bierbrouwerij vandeStreek. Hij kan alles vertellen over bier en ondernemen in Utrecht.