DUIC in Zaken #21: ‘Ik wil in Utrecht de nummer 1 worden als het gaat om duurzame basics’

“Ik wil in Utrecht de nummer 1 worden als het gaat om duurzame basics”, zo luidt de ambitieuze doelstelling van startend ondernemer Guido van Onlangs. Hij startte begin november van dit jaar met Organic People. Een duurzaam kledingmerk met uitsluitend basics zoals t-shirts en truien. Bij voorkeur holt hij niet mee met de modegrillen, dat is niet duurzaam volgens hem.

Guido is ongelooflijk enthousiast en straalt veel energie uit, maar of hij het gaat redden in een markt die overspoeld wordt door aanbieders is de vraag. Toch gelooft hij in zijn merk en dat moet natuurlijk ook als startende ondernemer. Hij heeft wel een paar ijzers in het vuur die hem uniek maken. Zo levert hij (voorlopig) uitsluitend in Utrecht en dat doet hij allemaal zelf op z’n fiets.

Daarnaast heeft Guido herbruikbare verpakking voor de kleding en daar is hij uniek in. Zijn droom is om een bekend kledingmerk te worden en uiteindelijk te leveren in alle grote steden van Nederland, maar wel altijd met een persoonlijke twist!

In DUIC in Zaken praat presentator Gert-Jan Jansen – zelf al 28 jaar ondernemer – met ondernemers en ondernemende mensen uit de stad over dromen, ambities, innovaties, tips en worstelingen.

Heb je vragen, opmerkingen, aanvullingen of ideeën voor DUIC in Zaken? Grijp je toetsenbord en mail ons op [email protected]