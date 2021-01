DUIC in Zaken #26 met Willem de Feijter, directeur Bedrijven bij Rabobank Utrecht

Ruim 25 jaar geleden begon Willem de Feijter bij ABN AMRO, hij deed een uitstapje naar de Deutsche Bank Nederland, maar zit nu alweer 13 jaar bij de Rabobank Utrecht waar hij in januari 2019 directeur Bedrijven werd. Hij is te gast bij DUIC in Zaken #26.



Willem wil bij Rabobank veel meer doen dan alleen maar voor geldschieter spelen. Hij wil samen met ondernemers optrekken en meedenken over groeien en dan het liefst zo duurzaam mogelijk.

Zelf ondernemer?

Bij Willem kriebelt het toch wel een beetje als Gert-Jan hem vraagt of hij nooit zelf ondernemer wilde worden. Voor nu vindt hij het fantastisch om zoveel mogelijk ondernemers te spreken en te helpen. Vooral in deze moeilijke tijd is het zaak om als bank flexibel te zijn en mee te denken waar mogelijk.

Dat de bank zich volgens ondernemers star en bureaucratisch opstelt, is volgens Willem een lastig vraagstuk. “Als je als bank een financiering weigert, hoor je ondernemers luidkeels klagen. Als de bank een financiering goedkeurt, hoor je ze eigenlijk bijna nooit”, aldus de bankdirecteur, “Van welke informatie moet je dan uitgaan?”

