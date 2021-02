DUIC in Zaken #31 met Arjan van den Born: Utrecht is de ‘digitale draaischijf’ van Nederland

Van de Utrechtse beroepsbevolking is 12 procent ICT’er en dat maakt ons als regio heel belangrijk voor de rest van Nederland. Dat zegt directeur Arjan van den Born van de Regionale Ontwikkeling Maatschappij (ROM) Utrecht Region in deze nieuwe aflevering van ondernemersprogramma DUIC in Zaken. Bij bijvoorbeeld alleen al de Rabobank is zo’n 30 procent van de medewerkers ICT’er, aldus Van den Born. Daar zit de kracht van Utrecht, nu moeten we dat alleen zelf ook nog gaan vinden én uitspreken.

Vorige week vertelde Christel van Grinsven van Dutch Game Garden in DUIC in Zaken al hoe de Gaming sector in Utrecht groeit, nu doet Van den Born er nog een schepje bovenop. De ROM is de nieuwe aanjager van innovatief hightech ondernemerschap.

Met een subsidiepot van 22 miljoen, bijeengebracht door de provincie, gemeente, Europese Unie en een enorm netwerk, kan de ROM een steun in de rug bieden voor startende bedrijven met een innovatief idee of bedrijven die al wat langer bezig zijn en een kapitaalinjectie nodig hebben om door te groeien. Het gaat hier altijd om een co-financiering voor bedrijven die voor hun ideeën geen reguliere financiering bij bijvoorbeeld de banken kunnen krijgen.

Utrecht is naast Amsterdam, waar in juli van dit jaar een ROM gaat starten, een van de laatste regio’s die een ROM krijgt. De provinciale en lokale politiek waren vooralsnog niet overtuigd van de meerwaarde van een ROM naast bestaande initiatieven zoals Economic Board Utrecht, Utrecht Inc. en de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht.

In DUIC in Zaken vertellen Utrechtse ondernemers en ondernemende Utrechters over hun dromen, ambities, innovaties, tips en worstelingen.

Heb je vragen, opmerkingen, aanvullingen, ideeën of weet je een interessante, bijzondere, opvallende ondernemer voor DUIC in Zaken? Grijp je toetsenbord en mail ons op [email protected]