DUIC in Zaken #34 met CARTbox: ’30 procent van de geplaatste pacemakers hebben minimaal effect’

Het is voor cardiologen lastig te bepalen waar een pacemaker precies met worden aangesloten op een slecht functionerend hart. CARTbox, soort navigatiesysteem voor de cardioloog, kan daarbij helpen. CEO Paul Leufkens van CART-Tech vertelt in deze aflevering van DUIC in Zaken hoe het bedrijf is ontstaan en wat de CARTbox precies is.

Paul Leufkens heeft veel ervaring met het opstarten en opschalen van medische technologiebedrijven. Bij CART-Tech heeft hij inmiddels financiering binnen gehaald van de Rabobank Utrecht en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region, om de producten van CART-Tech verder te ontwikkelen en in de markt te zetten.

Op dit moment zit CARTbox, het product van CART-Tech, nog in een uitgebreide testfase. De eerste resultaten lijken succesvol.

