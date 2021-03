DUIC in Zaken #35: Cupplement haalt 300.000 euro binnen bij tv-programma Dragons’ Den

Het Utrechtse bedrijf Cupplement heeft in het WNL televisieprogramma Dragons’ Den investeerder Pieter Schoen zover gekregen om fors te investeren in hun bedrijf. Deze week zit een van de oprichters, Stefan Wateler, in de nieuwe aflevering van DUIC in Zaken.

Toen Stefan bij ons in de studio was voor de opname van DUIC in Zaken, mocht hij nog niet vertellen dat ze in het programma Dragons’ Den zaten. Maar hij vertelt wel alles over Cupplement.

Energieboost

Cupplement voegt eigenlijk twee dagelijkse activiteiten samen, koffiedrinken en voedingssupplementen innemen. De koffie zorgt voor een extra energieboost, zodat je je langer kan concentreren en betere sportprestaties levert. Met het geld van deze nieuwe investeerder gaan Stefan Wateler en Florian Fermin nieuwe koffieproducten in de markt zetten, de distributie vergroten en hun merk verder uitbouwen.

Stefan en Florian bedachten hun product tijdens hun studententijd. Tijdens een dagje studeren in de bibliotheek, werden de nodige koppen koffie naar binnen gewerkt om scherp te blijven. In de middag volgden dan nog een paar energy drinks en ’s avonds kregen ze dan een enorm suikerdip waardoor ze om 20.00 uur volledig uitgeblust waren. Dat moest toch anders kunnen? De basis voor Cupplement was geboren.