DUIC in Zaken #36: 17-jarige ondernemer heeft inmiddels drie kledingbedrijven

Het begon op zijn 14e al te kriebelen. Omdat hij zich op school niet helemaal op zijn plek voelde, ging hij thuis aan de slag met het ontwerpen van kleding. In 2019 schreef hij zijn eerste bedrijf in bij de Kamer van Koophandel, Infinity Benelux. Sem was toen 15 jaar.

Sem (17) praat in deze aflevering van DUIC in Zaken als een 35-jarige ondernemer die met vallen en opstaan langzaam zijn doel probeert te bereiken. Inmiddels heeft Sem nog twee bedrijven opgericht, die het op dit moment veel beter doen dan zijn eerste bedrijf Infinity Benelux.

Infinity heeft hij even op een laag pitje gezet. Met Vintage Dealer en Vintage aan Huis scoort hij samen met zijn nieuwe compagnon, goed. Met Vintage Dealer kunnen studenten een zakcentje bijverdienen door kleding te verkopen op digitale marktplaatsen als Vinted. De tweedehands kleding levert Vintage Dealer.

Met het derde bedrijf Vintage aan Huis gaat Sem met een busje langs studentenhuizen om tweedehands kleding te verkopen. De bus wordt overigens bestuurd door zijn compagnon Koen, want Sem heeft zelf nog geen rijbewijs.

