DUIC in Zaken #39 met Elevation Events: ‘Testen op corona is onmogelijk op festivals’

In deze aflevering van DUIC in Zaken schuift Jasper Coenen aan, eigenaar van Elevation Events. Een van de succesvolle organisatoren van festivals in Utrecht. Hij is druk met het plannen van nieuwe evenementen.

Volgens Coenen is het een onmogelijke opgave om de duizenden mensen die bij festivals komen ‘aan de deur’ te testen. Bovendien zou het een inbreuk op iemands privacy zijn om een bezoeker weg te sturen na een positieve test. Iedereen die in de rij staat zou dat namelijk zien en weet gelijk dat diegene positief getest is. Het testen moet dan ook centraal geregeld worden, meent Coenen.

Een groot deel van de tien festivals die Elevation Events op de agenda heeft staan voor deze zomer, waren in de voorverkoop binnen minuten uitverkocht. Mensen hebben er weer zin in, volgens Coenen. En ook al wordt de concurrentie pittig deze zomer, hij denkt dat er meer dan genoeg animo is voor alle festivals.

DUIC in Zaken

In DUIC in Zaken vertellen Utrechtse ondernemers en ondernemende Utrechters elke vrijdag over hun dromen, ambities, innovaties, tips en worstelingen.

Heb je vragen, opmerkingen, aanvullingen of ideeën voor deze reeks DUIC in Zaken? Grijp je toetsenbord en mail ons op [email protected].nl