DUIC in Zaken #4 met Utrechtse horecaondernemer Erik Derksen

Zzp’ers, mkb’ers en multinationals, Utrecht heeft ruim 40.000 bedrijven in allerlei soorten en maten. Wat doen deze organisaties allemaal en wat betekent Utrecht voor ze? Maak kennis met Erik Derksen van Buurten in deze vierde aflevering van DUIC in Zaken.

Presentator Gert-Jan Jansen – zelf al 28 jaar ondernemer – praat met ondernemers en ondernemende mensen uit de stad over dromen, ambities, innovaties en worstelingen. Natuurlijk vraagt hij ze ook, wat zij voor de stad betekenen en wie ze graag een keer op de DUIC in Zakenbank willen zien.

De horeca heeft het zwaar te verduren in deze coronacrisis. Na ruim twee maanden gesloten te zijn geweest, mochten ze 1 juni weer gedeeltelijk open. Erik Derksen is vicevoorzitter bij Koninklijke Horeca Nederland afdeling Utrecht en eigenaar van de vier Buurten-restaurants in Utrecht. We vragen hem of het een zegen of een vloek is om weer deels open te mogen en hoe denkt hij over de anderhalvemeterregel in de horeca?