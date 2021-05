DUIC in Zaken #42 met De Fietskoerier Utrecht: tot wel 200 kilo aan materiaal vervoeren met de fiets

De Fietskoerier Utrecht is het bedrijf in de stad voor leveringen per fiets; snel en duurzaam. Onlangs begon De Fietskoerier Utrecht nog een samenwerking met de Technische Unie. Er werd een elektrische bakfiets aangeschaft waarmee materialen tot 200 kilo naar bouwplaatsen gebracht kunnen worden. Karen Poot, medeoprichter van het bedrijf, vertelt er in deze uitzending van DUIC in Zaken over.