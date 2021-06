DUIC in Zaken #44: Closure helpt met het opzeggen van abonnementen na overlijden

Nadat Chantal van der Velde via Facebook felicitaties binnen zag komen voor haar oma die vijf jaar daarvoor al overleden was, vond ze het hoog tijd om daar iets aan te doen. Ze ging in gesprek met haar medestudent Graciëla van Vliet en zo ontstond vier jaar geleden Closure. De onderneming helpt nabestaanden met het opzeggen van abonnementen na een overlijden. Inmiddels hebben ze zich met vijftien medewerkers gevestigd in Rotterdam en zijn er sterke ambities om binnen niet al te lange tijd internationaal te gaan.

Closure heeft met hun dienst een gat in de markt gevonden. Er waren wel soortgelijke aanbieders, maar die hebben het niet gered. Het belangrijkste verschil met eerdere aanbieders is dat Closure zich zo min mogelijk rechtstreeks richt op de particuliere markt. Ze gaan vooral voor schaalgrootte en daarmee voor samenwerking met grote partijen.

Een aantal partijen staat overigens niet te juichen, omdat het ook wel interessant is dat een abonnement of lidmaatschap gewoon een paar maanden doorloopt terwijl iemand al overleden is. Gelukkig helpt Closure daar nu een streep door te zetten.

Bij de start van Closure kregen ze al snel een lening uit het Pre-seed Fund om een marktverkenning te doen. Vervolgens kreeg Closure een Innovatielening van de Rabobank Utrecht van 300.000 euro. Hiermee is onder meer de software ontwikkeld om aansluiting te kunnen krijgen bij allerlei grote organisatie met leden- en klantadministraties.

Toekomst

Het gaat zo goed met Closure dat ze binnenkort willen starten met de financiering om ook in het buitenland door te breken. Graciëla noemt in deze aflevering van DUIC in Zaken de Verengde Staten als een land met flink potentieel. Nu maar hopen dat ze hun hoofdkantoor, wat nu in Rotterdam staat, weer snel verhuizen naar Utrecht.

In DUIC in Zaken vertellen Utrechtse ondernemers en ondernemende Utrechters over hun dromen, ambities, innovaties, tips en worstelingen.

