DUIC in Zaken #45: deze aflevering met DUIC-oprichter Joris Daalhuisen

Op 9 juni 2011 startten Joris Daalhuisen, Martijn Rademakers, Gert-Jan Oelderik en Paul Molenaar De Utrechtse Internet Courant. Dat was deze week tien jaar geleden, reden om onszelf even naar voren te schuiven in DUIC in Zaken.



10 jaar later bereikt DUIC.nl dagelijks 25.000 unieke bezoekers op de Utrechtse nieuwswebsite en bijna 100.000 lezers met de tweewekelijkse krant die op 600 afhaalpunten in de stad te krijgen is. Na 10 jaar is het vieren, terugkijken en vooruitkijken. Dat doen we in deze aflevering van DUIC in Zaken met een van de oprichters van DUIC: Joris Daalhuisen.

In DUIC in Zaken vertellen Utrechtse ondernemers en ondernemende Utrechters over hun dromen, ambities, innovaties, tips en worstelingen.

