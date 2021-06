DUIC in Zaken #46 met Sens uitvaarten: ‘Een uitvaartceremonie kan ook in de voetbalkantine’

Een ruime meerderheid van de uitvaarten, zo’n 80 procent, gebeurt nog altijd in een uitvaartcentrum met een kop koffie en plakje cake na afloop. Maar een uitvaart kan veel persoonlijker. Stel, jouw opa is jarenlang vrijwilliger geweest bij de plaatselijke voetbalclub, waarom doe je de uitvaartceremonie dan niet in de voetbalkantine? Dat vertelt uitvaartondernemer Simone Scholts van Sens uitvaarten in deze aflevering van DUIC in Zaken.

Je kan het zo gek niet bedenken: in de kroeg, in je tuin, in je eigen huis, op een boot, in een theater of op de zaak. Allemaal locaties waar een uitvaartceremonie mogelijk is. Sens Uitvaarten denkt al zeven jaar mee om een uitvaart zo persoonlijk mogelijk te maken.

Oprichters Meta Stevens en Simone Scholts komen beiden uit de toneelwereld en merken dat er meer overeenkomsten zijn tussen toneel en een uitvaart dan je in eerste instantie zou denken. Het overgrote deel van de uitvaarten wordt nog steeds gedaan door de grote drie: Monuta, Dela en Yarden. Maar er komen steeds meer kleine uitvaartondernemingen die het anders doen en langzaam meer en meer markt afsnoepen van de groten.

Entre Femmes

Simone Scholts is ook voorzitter van het vrouwen ondernemersnetwerk Entre Femmes. Daarover zegt zij in deze aflevering van DUIC in Zaken, dat het netwerk van deze vereniging met name tijdens het afgelopen jaar, veel onderlinge steun heeft gebracht. Ondernemers binnen het netwerk helpen elkaar in goede en in slechte tijden.

DUIC in Zaken

Kijk de online talkshow DUIC in Zaken met dit keer Simone Scholts van Sens Uitvaarten.