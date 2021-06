DUIC in Zaken #47: 65.000 hondenliefhebbers vinden elkaar op Utrechts platform

Zelf heeft de oprichter van het digitale platform Hondjeuitlaten.nl geen hond, maar in 2015 wilde hij graag een keer wandelen in het bos met een hond. Hij pakte zijn laptop en ging op zoek naar een viervoeter die hij kon uitlaten. Omdat hij toen geen platform kon vinden waar hondeneigenaren hun hond aanboden om mee uit te gaan, begon hij zelf met een hondendeelplatform. In deze aflevering van DUIC in Zaken legt oprichter Lars Berends uit hoe hij 65.000 hondenliefhebbers op zijn deelplatform kreeg.

Op Hondjeuitlaten.nl kunnen honden- of wandelliefhebbers die zelf geen hond hebben, wandelen met de hond van iemand anders. Een win-winsituatie, volgens Lars Berends. De hondenbezitter heeft een oppas- of wandeloplossing en de wandelaar heeft een hond om lekker mee te wandelen.

Naast het deelplatform, gaat Hondjeuitlaten ook producten verkopen. In eerste instantie handige drinkwaterbakken voor onderweg en poepzakjes, want poep opruimen hoort er wel bij als je met een hond gaat wandelen.

Digitale marktplaatsen waar vraag en aanbod gekoppeld kunnen worden, zijn booming. Utrecht doet het zeker niet slecht qua deelplatformen. Thuisgekookt, Snappcar, Goboony en Hondjeuitlaten.nl komen allemaal uit Utrecht.

Buitenland

Dit jaar gaat Lars Berends nog beginnen met een Belgische variant van zijn deelplatform. Zijn droom is om straks ook in andere landen waar het hondenbezit groot is een hondendeelplatform te hebben.

