DUIC in Zaken #48: Eén makelaar op elke duizend Utrechters

In Utrecht zijn volgens Makelaarsgids.org ongeveer 360 makelaars actief en dat terwijl het aanbod van koopwoningen in verhouding tot het aantal woningzoekenden erg laag is. Het beeld van een makelaar is een man of vrouw in pak, met een iets te grote auto en een vlotte babbel, niets is inmiddels minder waar.

Met name de wat kleinere makelaars in onze stad proberen het anders te doen, persoonlijker. Zo ook Dina Heule van Dina verkoopt en Thomas van Elteren van Thomas de aankoopmakelaar die te gast zijn in deze aflevering van DUIC in Zaken.

De huizenprijzen zijn hoog, de hypotheekrente is nog nooit zo laag geweest en er is enorm veel vraag en relatief weinig aanbod. Logisch dat de huizenmarkt in Utrecht ‘overspannen’ is. In de rij staan om een huis te bezichtigen, vraagprijzen die met 10 tot 20 procent overboden worden en huizen die steeds korter te koop staan, zijn aan de orde van de dag. Als je nu een huis wilt kopen, beland je in een jungle waar de sterksten winnen.

Onderscheiden

De makelaardij van Dina probeert zich te onderscheiden door heel duidelijk haar klanten te kiezen. “Over het algemeen jongere klanten die starten of naar hun eerste doorgroeiwoning willen”, vertelt ze. “We moeten wel een beetje een ‘klik’ hebben, dat werkt het fijnst en dan kunnen we echt helpen.”

Haar partner Thomas van Elteren is aankoopmakelaar. Daarvan zijn er maar weinig in Utrecht. Hij schat zelf in dat er ongeveer vier onafhankelijke gespecialiseerde aankoopmakelaars zijn. Veel makelaarskantoren doen het aankoopgedeelte er wel bij, maar zijn er zeker niet in gespecialiseerd, volgens Thomas.

Toekomst

Dina Verkoopt groeit op dit moment zo hard, dat ze op zoek is naar extra hulp. Iemand die haar/zijn makelaarsdiploma op zak heeft en het leuk vindt om in een klein team lekker aan de slag te gaan in Utrecht. Geïnteresseerden kunnen mailen naar [email protected].

Thomas is ambitieus en zou graag kantoren willen hebben door heel Nederland. Vijftig kantoren is misschien nog iets te hoog gegrepen, maar uitbreiden zou wel erg leuk zijn.

