DUIC in Zaken #49 met cabaretier Renate Reinders: ‘Ik blokkeerde volledig tijdens de lockdown’

Veel artiesten zaten gedwongen thuis door de lockdown. Theaters en concertzalen waren gesloten, optreden was ondenkbaar. Ook cabaretier/actrice Renate Reinders zat thuis. “In eerste instantie leek het een fijne vakantie, maar al snel belandde ik in een passieve ruststand.”

Dit keer een wat ander type ondernemer dan je van DUIC in Zaken gewend bent. Cabaretier Renate Reinders won in 2000 samen met Kim Goedegebure het Leids Cabaretfestival met het programma Glad IJs. Daarna volgden tot 2015 nog acht cabaretvoorstellingen met Kim. Vervolgens ging Renate solo met het Humorcollege en het Liefdescollege.

Renate blokkeerde naar eigen zeggen volledig toen Nederland in een volledige lockdown ging. “Schrijven lukte me niet meer, mijn creativiteit doofde uit omdat ik geen mensen meer ontmoette. Het leven inspireert mij, maar het leven stond in pauzestand en zo ook mijn creativiteit”, vertelt Renate in deze aflevering van DUIC in Zaken.

Creatief proces

“Ik haal mijn inspiratie uit mensen en situaties, als dat ontbreekt houdt het creatieve proces gewoon op. Zorgen voor m’n kind, thuis lesgeven, netflixen en boodschappen doen. Dat was net als bij zoveel mensen ook mijn leven. Nu bij jullie zijn en weer een echt gesprek voeren, inspireert me al”, aldus Renate.

Ze is dan ook niet bij de pakken neer gaan zitten. “Ondanks deze ‘verplichte’ pauze, komt er van het Liefdescollege komend seizoen een 2.0 versie, er is zoveel te vertellen over liefde! Het is een dankbaar onderwerp en zeker als je je afvraagt hoe ontluikende liefdes en daten in coronatijd gingen. Het wordt leuk!”, vertelt Renate enthousiast.

