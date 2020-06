DUIC in Zaken #5 met Jaarbeurs en Kamer van Koophandel

In deze nieuwe aflevering van DUIC in Zaken spreken we Fons Schootstra van de Kamer van Koophandel en Sascha van Belzen van Jaarbeurs over de Business Challenge: wie heeft creatieve ideeën om in de anderhalvemetereconomie grote evenementen te organiseren?