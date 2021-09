DUIC in Zaken #50: Bijna post-corona, hoe gaat het met ondernemend Utrecht?

Het is misschien nog een beetje voorbarig om te zeggen, maar we gaan langzaam naar een tijd waarin corona minder bepalend is in ons leven. Daarom vragen we ons af hoe het nu met de Utrechtse ondernemers gaat en wat er op dit moment speelt. Aan tafel zitten de volgende drie gasten.

Klaas Verschuure, wethouder Economische Zaken gemeente Utrecht

In deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen van DUIC in Zaken praat Gert-Jan Jansen met wethouder Klaas Verschuure over de tien-minuten-stad die genoemd staat in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. Er wordt op dit moment onderzocht of er een referendum moet gaan komen over die RSU2040.

Jeroen Roose-Van Leijden, manager Centrummanagement Utrecht & Woonboulevard

Manager Centrummanagement Utrecht Jeroen Roose-Van Leijden houdt zijn hart wel een beetje vast voor 1 oktober als de meeste coronaregelingen voor ondernemers eindigen. Hoe gaat het dan met de nu al hoge leegstand in de binnenstad? Het programma Morgen Mooier Maken heeft al wel voor een paar mooie initiatieven gezorgd in het oude centrum van onze stad, maar veel winkels staan leeg.

Roose-Van Leijden is ook manager Woonboulevard. De retail op de Woonboulevard heeft het ondanks of misschien wel dankzij corona goed gedaan. Veel Utrechters grepen de pandemie-periode aan om hun huis aan te pakken. Volgens Roose-Van Leijden mag de openbare ruimte op de Woonboulevard wel een flinke opfrisbeurt hebben en daar wordt nu een plan voor gemaakt. Een deel van die kosten wordt via het Ondernemersfonds door de ondernemers zelf betaald.

Jan Henk van der Velden, directeur Utrecht Science Park

Volgens directeur van Utrecht Science Park Jan Henk van der Velden, hebben de meeste bedrijven op het USP de coronatijd goed doorstaan. Het was natuurlijk wel veel rustiger op het USP door het gemis van alle studenten en kantoorpersoneel, maar voor de rest was het business as usual. Op 14 en 15 oktober is, ondanks dat het maar twee dagen is, de eerste editie van het evenement: de Utrecht Science Week.

In deze aflevering van DUIC in Zaken geeft Jeroen Roose-Van Leijden aan dat hij de Science Week ook graag naar de binnenstad wil halen. Op dit moment zijn er gesprekken over hoe dat eventueel in te vullen is, maar volgens Van der Velden zou het een mooie aanvulling zijn op wat er op het Utrecht Science Park staat te gebeuren.

Pak een kop koffie, zet een koptelefoon op en kijk de hele aflevering van DUIC in Zaken.

Vragen, opmerkingen, aanvullingen of ook graag een keer in de ondernemerstalkshow van Utrecht? Je kan ons bereiken via [email protected]

DUIC in Zaken is een programma van DUIC.nl

Seizoen 2 – Aflevering 1