DUIC in Zaken #51: Bijna post-corona, hoe gaat het met ondernemend Utrecht? – deel 2

In deze alweer 51e aflevering van DUIC in Zaken praten we wederom over hoe het gaat met ondernemend Utrecht in dit ‘bijna post-corona’ tijdperk. Vorige week hebben we het ook over dit onderwerp gehad met Jeroen Roose Van Leijden, Jan Henk van der Velden en wethouder Klaas Verschuure. Deze week praten we met Mariëlle Wieman van Parkmanagement Lage Weide, Anton Verbunt van MKB Nederland Regio Utrecht en opnieuw met wethouder Klaas Verschuure.

Wieman, Verbunt en Verschuure zijn het eens dat het lijkt alsof ondernemers flexibeler zijn geworden tijdens deze pandemie en alle bijbehorende maatregelen. Ondernemers zijn creatiever geworden en spelen makkelijker in op veranderingen van buitenaf. Er zijn nog wel veel ondernemers die het zwaar hebben en als een deel van de regelingen per 1 oktober verdwijnt, zullen er nog best wat ondernemingen omvallen.

Mariëlle Wieman – Parkmanagement Lage Weide

Wieman geeft aan dat op Lage Weide de Bereikbaarheidsalliantie is gestart. Met deze alliantie wil Lage Weide 5.000 werkenden op Lage Weide van de auto op de fiets krijgen. Hiermee zou de bereikbaarheid van Lage Weide verbeteren. Aanpak van de veel te smalle Demkabrug is wel een vereiste.

Anton Verbunt – MKB Nederland Regio Utrecht

Verbunt vindt het beeld van wat goede en wat minder goede ondernemers zijn, wat troebel geworden door alle coronamaatregelen. Hij roept ondernemers die het zwaar hebben op om contact op te nemen met hun ondernemersvereniging, MKB Nederland Regio Utrecht of de gemeente Utrecht om problemen in kaart te brengen en eventueel op te lossen. Samen komen we er wel uit, is het uitgangspunt.

Wethouder Klaas Verschuure – Gemeente Utrecht

Volgens wethouder Verschuure is het belangrijk voor de Utrechtse economie dat er meer vakmensen komen. Daar opent de gemeente Utrecht een werkloket voor: voor vmbo’ers en mbo’ers die minder dan 40.000 euro verdienen en een carrièreswitch willen. Het loket kan dan helpen bij de omscholing van deze vakmensen. Het werkloket is te vinden op deze website.

