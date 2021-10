DUIC in Zaken #54 met Im-pact: ‘Je hoeft je eigen logo niet mooi te vinden’

In deze nieuwe aflevering van DUIC in Zaken is ondernemersmentor Jeroen Wind van Im-pact te gast. Volgens Wind hoef je je eigen logo en huisstijl niet per se mooi te vinden. “Het gaat erom dat je klanten het mooi vinden”, zegt hij.

Wind begeleidt ondernemers die zelf even niet meer zien hoe het moet. Het gaat dan vooral om ondernemers die al iets langer bezig zijn en vastzitten in hun eigen denkwijze en ondernemersstijl. Op een gegeven moment wordt dat volgens Wind wat sleets en is het handig om iemand te hebben om mee te ‘spiegelen’ om vervolgens een nieuwe koers uit te zetten.

Jeroen Wind verkocht maar liefst drie keer succesvol zijn bedrijf

Wind is zelf ondernemer en heeft meerdere bedrijven opgericht en weer verkocht. Op dit moment richt hij zich met Im-pact studio op marketing en communicatie voor organisaties, heeft hij zijn eigen coachingsbureau Im-pact en schreef hij het e-book ‘Groei’.

Ondernemerscoach is net als een voetbalcoach

Wind ontkent dat je een gemankeerd ondernemer bent als je geen ondernemerscoach hebt waar je regelmatig mee spart, maar als je wil excelleren is het wel handig. Net zoals bij voetbal. Als je goed wilt leren voetballen heb je een coach nodig die je begeleidt en traint. Echter, sommige ondernemers hebben het ondernemen zo in hun bloed zitten, dat ze geen coach nodig hebben

Ook al zijn er duizenden ondernemerscoaches in Nederland, Jeroen blijft vooral bij zichzelf en heeft een duidelijke boodschap: “Dan komen de klanten vanzelf”

Coaching voor ondernemers bij DUIC in Zaken

In deze aflevering vraagt presentator Gert-Jan Jansen van alles over ondernemen, Jeroen Wind geeft in deze aflevering een minicollege over goed ondernemerschap.

Kijk deze nieuwe aflevering van DUIC in Zaken op je gemak met een lekker kopje (Utrechtse) koffie! Meer afleveringen zien van DUIC in Zaken? Kijk via onze playlist DUIC in Zaken op YouTube! Delen van de uitzending stellen we enorm op prijs!

Wil je ook een keer aanschuiven bij DUIC in Zaken of heb je vragen of opmerkingen, mail ons op [email protected]