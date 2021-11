DUIC in Zaken #55 met CrowdAboutNow: ‘We waren in Nederland een van de eerste crowdfundingbedrijven.’

In de nieuwe aflevering van DUIC in Zaken is oprichter en eigenaar van CrowdAboutNow, Mark Laagewaard te gast. Het bedrijf CrowdAboutNow bestaat dit jaar tien jaar en dat mag gevierd worden. “We waren toen een van de eerste bedrijven in Nederland die met crowdfunding bezig waren.”

In die tien jaar is CrowdAboutNow volgens Laagewaard veel groter en professioneler geworden. Inmiddels werken er vijftien mensen bij het bedrijf. Bij CrowdAboutNow draait het om ondernemers te helpen bij een crowdfundingsproject. “We hebben veel ondernemers die het echt leuk vinden om naar buiten te treden en hun verhaal te doen. Voor ondernemers die misschien wat meer op de achtergrond staan, is het misschien wel wat minder geschikt om met CrowdAboutNow samen te werken.”

Campagnes

Wat CrowdAboutNow teruggeeft aan de ondernemers, verschilt. Mark Laagewaard: “We hebben drie soorten campagnes. Je kan bijvoorbeeld een product terugkrijgen als ondernemer. We hebben leningcampagnes, daarin krijg je het geld terug met rente. Je zou als derde optie ook kunnen nadenken om een stukje van het bedrijf terug te geven.”

Het crowdfunden zorgt ook voor een heel andere kijk op financieren. “Als je een wat groter bedrijf bent moet je met crowdfunden op een nieuwe manier kijken naar je netwerk en wat financiering voor je bedrijf kan betekenen.”

Crowdfunden

De mensen die bepaalde ondernemingen of ideeën crowdfunden, verschillen telkens weer. “Bij lokale campagnes zie je dat mensen heel erg op buurtniveau meefinancieren, daar hebben de financierders soms ook zelf een belang bij. Dat is weer anders bij online platforms met een bepaalde missie. Daar zie je dat mensen uit een veel bredere groep financieren.”

Hoe CrowdAboutNow is ontstaan, hoe Mark Laagewaard kijkt naar crowdfunden in tien jaar en nog veel meer kan je zien in aflevering 55 van DUIC in Zaken.

DUIC in Zaken

