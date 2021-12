DUIC in Zaken #57: IT, als ondernemer kun je niet altijd mét, maar ook zeker niet zonder

IT geeft veel ondernemers kopzorgen en dan vooral het implementeren van een nieuw softwarepakket. Softwarebedrijf PAQT pakt het naar eigen zeggen heel anders aan, waardoor het makkelijker wordt om je bedrijf verder te digitaliseren. Maar hoe dan? Daarover spreken we oprichter Robert Horsmans in deze 57e aflevering van DUIC in Zaken.

PAQT is een softwarebedrijf dat allerlei opdrachtgevers met software-ideeën ondersteunen. Dit zijn vooral opdrachtgevers vanuit de overheid. Horsmans vertelt dat ze op dit moment bezig zijn met een softwareoplossing voor het onderhoud van de Utrechtse trambanen.

Horsmans heeft zelf geen IT-verleden. Dat is de ‘gouden formule’ volgens de oprichter. “Ik heb geen IT-verleden. Je moet de taal kunnen spreken, maar ik heb wel IT’ers nodig.” Er werken nu rond de 45 medewerkers bij PAQT. Tussen die medewerkers is onwijs veel samenwerking, maar ook met de opdrachtgevers is samenwerking het belangrijkste. “We hebben niets te verbergen, we willen juist die samenwerking opzoeken.”

Teams

Op de website van PAQT staan verschillende ontwikkelteams. Met deze teams kan je als opdrachtgever samenwerken. De teams hebben allemaal een eigen naam. “Deze naam bedenken ze zelf. We hebben team Tattoo en team T-Shirt. Zo’n teamcultuur zorgt echt voor een hele goede sfeer. Medewerkers uit het team zijn trots op hun team.” Op de website staat alles over deze teams. Of ze beschikbaar zijn, hoe ze werken en wat ze al hebben ontwikkeld.

Toekomst

Robert Horsmans wil heel graag nog met een financiële instelling samenwerken, zoals de Rabobank. “Het lijkt me fantastisch om voor zo’n bedrijf echt een transformatie te doen. Er liggen in die sector denk ik nog heel veel kansen.” Over vijf jaar zal PAQT verdubbeld zijn op het gebied van medewerkers. “Gezien de investeringen die we moeten doen, moeten we groeien. Het belangrijkste is wel dat we onze dienstverlening nog steeds op de mooie manier kunnen doen, zoals nu.”

DUIC in Zaken

Over PAQT, wat ze doen en hoe hun dienstverlening gaat, zie je in deze nieuwe aflevering van DUIC in Zaken.

