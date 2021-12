DUIC in Zaken #58: Gerard van der Kleij over zijn textielwasserij Van der Kleij & Zonen

Het zijn grote aantallen. 160 jaar bestaan ze, met nu 150 medewerkers en rond de 500.000 kilo wasgoed. Op horecagebied zijn ze de grootste wasserij van Europa. Bij aflevering 58 zit Gerard van der Kleij bij DUIC in Zaken van Van der Kleij & Zonen. “Nu met covid is het natuurlijk dramatisch, maar we blijven investeren, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en digitalisering.”

Van der Kleij houdt van gadgets. Bij DUIC in Zaken vertelt hij over de interessante snufjes die hij in zijn bedrijf heeft zitten. “We hebben ons linnen nu allemaal voorzien van chips met een track en trace. We kunnen dan in hotels zien waar ons linnen is en hoeveel er bij elk hotel nog is. Op gebied van digitalisering probeer ik wel drie, vier stappen vooruit te zijn.” Van der Kleij ziet het als de enige manier om te overleven in de snelle wereld waarin we nu leven. “Door vooruitgang te maken, ga je op alle gebieden voorlopen. Daardoor ben je als bedrijf ook minder gevoelig voor invloeden vanuit de buitenwereld.”

De wasserij is echt een familiebedrijf. De betovergrootvader van Gerard van der Kleij begon in 1859 met het bedrijf. Nu is de textielwasserij van Gerard van der Kleij. Zijn vrouw helpt ook mee in de directie. Daarnaast hebben zij twee zonen, aan wie nu langzaamaan het bedrijf overgedragen wordt. “Zij willen allebei heel graag en willen het ook echt doen met z’n tweeën. Ze willen dat graag samen doen, omdat hun kennis op hele verschillende vlakken liggen. Ze vechten elkaar niet de tent uit, want ze weten dat ze elkaar nodig hebben.”

In de toekomst hoopt Van der Kleij dat ze met nóg minder water en energie hoeven te wassen. “We willen ons wasproces nog meer verduurzamen, door bijvoorbeeld andere typen chemicaliën te gebruiken voor het wassen. En natuurlijk nog meer robotisering. We hopen in de toekomst al het transport met kleine robotjes te doen.”

