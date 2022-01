DUIC in Zaken #60 met wethouder Klaas Verschuure: nieuwe kabinet zou best goed kunnen zijn voor Utrecht

In deze nieuwe aflevering van DUIC in Zaken, praten we met wethouder Economische Zaken, Klaas Verschuure. De wethouder geeft aan dat het feit dat er maar liefst vier Utrechters in dit kabinet zitten best wel eens gunstig voor Utrecht zou kunnen zijn

Niet dat we gelijk alles voor elkaar krijgen in Den Haag, dat zou raar zijn, maar Hanke Bruins Slot (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Dennis Wiersma (minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs), Alexandra van Huffelen (staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering) en Maarten van Ooijen (staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) weten wel wat er in onze stad speelt en zullen daar hun beleid mede op inzetten.

Morgen Mooier Maken

De leegstand in de Utrechtse binnenstad is iedereen een doorn in het oog. Vandaar dat begin vorig jaar het programma ‘Morgen Mooier Maken’ in het leven is geroepen. Een samenwerking tussen Centrum Management Utrecht, VCOC (Vereniging van Commercieel Onroerend goed eigenaren Utrecht Centrum) en de gemeente Utrecht om de leegstand tegen te gaan en de binnenstad aantrekkelijker te maken.

Na de successen van het afgelopen jaar wordt het programma verlengd. Het is gelukt om meer winkelpanden te vullen, niet alleen met winkels maar ook met kunst en cultuurinitiatieven. En er is een flink aantal projecten gestart om wonen boven winkels mogelijk te maken.

Gemeenteraadsverkiezingen

Natuurlijk stelden we de wethouder de vraag of hij voor nog een periode als wethouder opteert als de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart dat toelaat. Vanzelfsprekend draait hij om de hete brij heen, maar al met al lijkt het hem wel ontzettend leuk om nog eens vier jaar wethouder economische zaken, ruimtelijke ordening, middelbaar beroepsonderwijs, Leidsche Rijn en circulaire economie te zijn. Misschien wel verstandig om die portefeuille iets af te slanken, want nu is hij nooit meer thuis.

Utrecht maakt het! – de quiz

Ook Klaas Verschuure moet eraan geloven! In onze quiz ‘Utrecht maakt het!’ moet ook hij uit een serie van twintig productfoto’s, de Utrechtse producten halen. De tussenstand op dit moment is:

Nannie Gieles van Brandwebbing Thijs Verheul van Vinted/United Wardrobe

Jan Willem Steunenberg van Essensor Robert Horsmans van PAQT

Gerard van der Kleij van Wasserij G. van der Kleij & Zn. Patrick Meutzner van Trengo

DUIC in Zaken

Over wat er economisch allemaal gebeurt in onze stad, zie je meer in deze nieuwe aflevering van DUIC in Zaken met wethouder Klaas Verschuure.

