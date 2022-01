DUIC in Zaken #61 met schoenontwerpster Liesel Swart: ‘Fashion stopt niet bij de enkels’

In deze nieuwe aflevering van DUIC in Zaken, praten we met schoenontwerpster Liesel Swart. Ze is eigenaresse van LEV’01, haar schoenenbedrijf met onder meer duurzame schoenen van vilt. Ook voor andere merken heeft ze schoenen ontworpen. Begonnen als schoenmaakster en nu schoenontwerpster. Wat zit daarachter? Kijk nu de nieuwste aflevering van DUIC in Zaken!

Swart begon bij de HKU als fashion designer. Volgens Swart stopt mode niet bij de enkels, dus toen paste ze haar schoenen al aan voor de catwalk. Tijdens haar studie ontdekte ze de opleiding voor schoenmaken in Den Bosch. Dat heeft ze gedaan en ze is nooit meer gestopt. “Ik sloeg door en wilde eigenlijk afstuderen in shoedesign. Ik heb het nooit meer losgelaten, het is een grote passie.”

Andere merken

Swart heeft ook als freelancer gewerkt bij grote schoenmerken om schoenen te ontwerpen. Dat vond ze erg leuk, maar het werk was veel in het buitenland. “Ik was veel van huis weg en ik wilde dicht bij Utrecht blijven. Daarnaast wilde ik iets meer experimenteren, dat lag dichter bij mij.” Swart trok de stoute schoenen aan en bedacht haar eigen merk: LEV’01. De bijzondere naam staat voor Liesel En Vrienden. Toen Liesel Swart begon met ontwerpen voor haar eigen merk heeft ze haar schoenen veel getest bij haar vrienden. Ook kon ze met financiële hulp haar droom daadwerkelijk realiteit laten worden.

LEV’01

Comfort is voor Swart het belangrijkste in een schoen. “De schoen bepaalt hoe je loopt. Als de schoen niet goed zit, dan voel je dat in je hele lichaam.” Het geheim van de schoen van LEV’01 is dat er geen naadje in zit. De schoen is vooral gemaakt van duurzaam vilt. Swart wil zo veel mogelijk natuurlijke producten gebruiken, vanwege het milieu. Ze is nu ook bezig met hennep, voor de zomereditie.

DUIC in Zaken QUIZ

Liesel Swart mocht ook weer haar best doen in onze quiz ‘Utrecht maakt het!’. Uit een serie van twintig productfoto’s moest ze de Utrechtse producten halen. De tussenstand op dit moment is:

Wethouder Klaas Verschuure Nannie Gieles van Brandwebbing Liesel Swart van LEV’01 Thijs Verheul van Vinted/United Wardrobe

Jan Willem Steunenberg van Essensor Robert Horsmans van PAQT

Gerard van der Kleij van Wasserij G. van der Kleij & Zn.

DUIC in Zaken

