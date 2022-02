DUIC in Zaken #62 met Jouko Huismans van PREPR: dankzij investeringen in vijf jaar marktleider

Deze maand haalde het softwarebedrijf PREPR met hulp van ROM Region Utrecht en Newion 2.250.000 euro op bij investeerders. In deze aflevering van DUIC in Zaken vertelt CEO Jouko Huismans dat zij met dit geld toewerken naar het marktleiderschap op het gebied van headless CMS. Over twee jaar is deze 2.250.000 euro besteed aan marketing, sales en productontwikkeling. Dan volgt er een tweede investeringsronde waarin ze 8 tot 10 miljoen euro hopen op te halen voor internationalisering en nog verdere verbetering van het product. Aflevering 62 van DUIC in Zaken is een leerzame aflevering als je van alles wilt weten over het beheren van content op verschillende kanalen.

Headless CMS

Headless CMS is één Content Management Systeem waar je van websites, apps en andere kanalen waar je content hebt staan, met één klik op de knop content kan vinden, bewerken en plaatsen. Volgens Huismans een sterk groeiende markt, zeker als daar ook personalisatie bij mogelijk is.

BNNVARA

Omroep BNNVARA is een klant van PREPR en een mooi voorbeeld van hoe het systeem werkt. Voor elk BNNVARA-programma bestaat een website met een eigen CMS om content op de bewuste website te plaatsen. Dat betekent dat BNNVARA ruim honderd websites heeft met een enorme hoeveelheid aan informatie. Om uit al die honderd websites relevante informatie te kunnen plaatsen op de algemene website van de omroep is een headless CMS onontbeerlijk, zo vertelt Huismans.

Algoritmes….bah!

Voor het personaliseren van content zijn algoritmes nodig en juist die algoritmes hebben op dit moment geen goede naam dankzij met name Facebook en Google. Maar volgens Huismans zijn de algoritmes via hun headless CMS transparanter en je kan heel makkelijk zelf bepalen of je er wel of geen gebruik van wilt maken.

