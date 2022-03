DUIC in Zaken #64 met EOSN: ‘Gemeente heeft te weinig oog voor ondernemersgeest bij statushouders’

“De gemeente heeft te weinig oog voor ondernemersgeest bij statushouders en nieuwkomers.” Dat stelt oprichter van Expertisecentrum Ondernemerschap Statushouders en Nieuwkomers (EOSN.nl) Abdel Harchaoui in deze nieuwe aflevering van DUIC in Zaken. Volgens hem wordt er bij gemeenten te veel gefocust op het krijgen van een baan en te weinig op het starten van een bedrijf. Hij vertelt hoe hij statushouders en nieuwkomers helpt om ondernemer te worden. Zij belanden beduidend minder vaak in een uitkeringssituatie dan dezelfde mensen die kiezen voor een baan. “Wij zijn de brug voor statushouders en nieuwkomers en het ondernemerschap in Nederland.”

Er zijn volgens Harchaoui veel mensen met een migratieachtergrond die graag een eigen bedrijf willen opzetten. “Dat verbaasde ons niet. De mensen die hier naartoe zijn gevlucht, dat zijn mensen die doorgaans een eigen bedrijf in hun thuisland hadden. Als je dan je leven in Nederland weer een beetje op de rit hebt, ga je je dromen toch weer oppakken.” Ondanks alle hulp vanuit EOSN kan het altijd beter. “Je ziet nog te vaak dat mensen met een opleiding of veel kennis over een bepaald vakgebied, achterop de vuilniswagen staan.” Dat neemt Harchaoui die mensen niet kwalijk. “Zij hebben ook een inkomen nodig en dan kan dat een oplossing zijn, maar het is wel zonde van de verloren kennis.”

Het bedrijf heeft een goed netwerk en daardoor komen statushouders en nieuwkomers in het ondernemerschap al snel bij EOSN terecht. “Wij zijn de poort naar ondernemers met een migratieachtergrond en andersom.” EOSN is een nieuw initiatief, voortgekomen uit DOK030. DOK030 bestaat al acht jaar en richt zich vooral op de bewoners in de wijk Overvecht. EOSN is opgericht voor de rest van de Nederland. Gemeenten kunnen EOSN inzetten om deze mensen te helpen met het opzetten van een eigen bedrijf.

In deze DUIC in Zaken komen ook twee ondernemers aan het woord, die dankzij EOSN hun onderneming hebben kunnen opzetten. Ze vertellen allebei hoe ze weer konden starten in Nederland. “Ik heb nog steeds contact met Abdel, ik heb weer werk en ben zeer tevreden.” Zo werden de ondernemers geholpen met het schrijven van een ondernemersplan en de start van hun onderneming.

In de toekomst hoopt Harchaoui dat er een kanteling gaat komen in een aanpak die past bij specifieke doelgroepen. “We zien dat er nu veel algemene trajecten aangeboden worden, voor iedereen. Zorg er als overheid voor dat je bepaalde trajecten maakt voor specifieke doelgroepen en dat heeft tijd nodig. Dat weet ik. ”

Meer over EOSN, wat ze doen en hoe hun verdienmodel er bijvoorbeeld uitziet, zie je in de nieuwe aflevering van DUIC in Zaken.

