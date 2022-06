DUIC in Zaken #65 met Kars + Boom: ‘De opdrachtgever pleasen, daar doen we nu niet meer aan’

Is het een communicatiebureau of een illustratiecollectief? Ze begonnen ooit als communicatiebureau, maar al gauw merkten Cynthia Boom en Kevin Kars dat ze het niet altijd eens waren met hun opdrachtgever. Onder andere gemeentes, musea en festivals staan te springen om Kars + Boom hun opdracht te geven. Cynthia Boom en Kevin Kars zijn deze week te gast bij DUIC in Zaken.

In 2015 werden Kars + Boom gevraagd om deel te nemen aan de Driving Dutch Design. Dit is een traject vanuit ABN Amro, Dutch Design Week en BNO om bijvoorbeeld je studio te personaliseren. Aan het einde van het traject was er een expositie, waar Cynthia Boom en Kevin Kars hun werk mochten laten zien. “We kregen toen op die expositie de vraag of ons werk ook te koop was. We zijn toen heel anders naar ons werk gaan kijken. Sindsdien maken we vooral wat we zelf leuk vinden om te maken.”

Er zit voor Kars + Boom een verschil tussen met een opdrachtgever werken en hun eigen werk, tenminste een aantal jaar geleden. “We waken ervoor dat we iets saais gaan maken voor een opdrachtgever. De eerste zes jaar hebben we de opdrachtgever best wel gepleased en gemaakt wat ze vroegen. Maar nu zeggen we dan dat ze ook naar een andere opdrachtgever kunnen gaan. Wij maken iets unieks.” Het werk van Kars + Boom is herkenbaar, toch proberen ze te vernieuwen. “We kijken naar andere materialen, alles kan wat je bedenkt. We proberen de randjes op te zoeken van de lijnen die de opdrachtgever ons geeft.”

