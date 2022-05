DUIC in Zaken #66: ’80 procent van onze medewerkers heeft een vorm van autisme’

‘De hyperfocus van autisten past perfect bij ons bedrijf’. Dit zegt Sjoerd van der Maaden, eigenaar van IT-bedrijf Specialisterren. Veertien jaar geleden besloot hij na een sabbatical om een IT-bedrijf te beginnen. Tijdens de sabbatical stak hij met zijn hele gezin in een zeilboot de Atlantische Oceaan over. Zijn zoon heeft een vorm van autisme en tijdens het zeilen zag hij hoeveel zijn zoon eigenlijk wél kon, terwijl de hele wereld hem in een ‘moeilijk, lastig en ingewikkeld’ hoekje plaatst. Daarom is Specialisterren vooral een bedrijf voor mensen met een vorm van autisme.

Software testen en Robotic Process Automation (RPA)

“Software testen en RPA is vooral heel veel geduld hebben, dingen uitproberen en vaak herhalen van een proces. De meeste mensen met een vorm van autisme zijn hier heel goed in én vinden het superleuk werk. Wat ons betreft een win-win-situatie. We hebben klanten als De Goudse Verzekeringen, de politie, Unisys en Schiphol. Dat betekent dat de kwaliteit van ons werk goed moet zijn en daarom begeleiden we onze mensen intensief. Iedereen werkt in projectteams die precies van elkaar weten wat ze aan het doen zijn. In geval van uitval, kan iemand anders de werkzaamheden zo overnemen.”

Begeleiding van mensen met autisme, is dat niet heel duur?

Van der Maaden ontkent niet dat de begeleiding van ‘zijn’ mensen meer vraagt dan bij andere bedrijven, maar, verzekert hij ons, bij hen is dat hooguit 10 procent meer dan normaal. Dat is te overzien vindt Van der Maaden en het is het ook meer dan waard. “Ik heb een superleuk team met mensen die het hart op de goede plek hebben en iets voor elkaar overhebben. Daarnaast hebben we ook goede opdrachtgevers die sociaal ondernemerschap belangrijk vinden én kwaliteit willen. Als iemand niet bevalt of voldoet aan de eisen, dan moet hij of zij echt op zoek naar een andere baan. Daar ondersteunen we wel zoveel mogelijk in natuurlijk.”

Ondersteuning vanuit de Overheid.

“Naast een Jobcoach die we vanuit UWV krijgen, hebben we verder zo goed als geen ondersteuning vanuit de overheid, aldus Van der Maaden. Een heleboel regelingen zijn gebaseerd op het feit dat een persoon een handtekening moet zetten om te bevestigen dat hij of zij niet functioneert, ik vind dat pervers. Als iemand zichzelf moet diskwalificeren zodat wij als werkgever geld krijgen, dat vind ik niet kloppen, zo vindt de CEO van Specialisterren.”

We zijn wel gewoon een commercieel bedrijf

“We zijn en blijven een commercieel bedrijf en geen zorginstelling. Als iemand het naar zijn of haar zin heeft en goed werk levert, kan hij of zij tot in lengte van dagen bij ons blijven werken. Is dat niet het geval, dan beëindigen we het arbeidscontract net zoals bij iedereen.”

Meer vrouwen dan mannen in dienst

Er zijn meer mannen met autisme dan vrouwen en IT is een sector waar vooral veel mannen werken. Echter, bij Specialisterren werken meer vrouwen dan mannen.

Bekijk deze nieuwe aflevering van de Utrechtse Ondernemerstalkshow DUIC in Zaken

Klik op het filmpje bovenaan dit artikel en kijk DUIC in Zaken op je gemak met een lekker kopje (Utrechtse?) koffie! Meer afleveringen zien van DUIC in Zaken? Kijk via onze playlist DUIC in Zaken op YouTube!

Delen van de uitzending stellen we enorm op prijs!

Wil je ook een keer aanschuiven bij DUIC in Zaken of heb je vragen of opmerkingen? Mail ons op [email protected]