DUIC in Zaken #67 met a.s.r.: de op een na grootste grondbezitter in Nederland

Deze week geen ondernemer in de nieuwste uitzending van DUIC in Zaken. Directeur corporate communicatie van a.s.r. Boudewijn van Uden is te gast. Hij wilde eigenlijk journalist worden, maar werkt inmiddels al 21 jaar bij de verzekeringsmaatschappij.

Geschiedenis

De kleine letters van a.s.r. staan onder andere voor bescheidenheid. Geen hoofdletters, geen grootsheid. Het bedrijf bestaat bijna 302 jaar. De oorsprong ligt in 1720 bij het voormalige Stad Rotterdam Verzekeringen en later in de 19e eeuw bij de fusie van Holland en Utrecht, wat leidde tot AMEV. Aan het begin van de 21e eeuw zijn zij samengekomen, maar volgens Van Uden is het een samenstelling van zo’n 350 bedrijven. Meer over de geschiedenis van driehonderd jaar a.s.r. is momenteel te bekijken in het gebouw van a.s.r. aan de Archimedeslaan in Utrecht. Daar is nu een tentoonstelling.

Maatschappelijke functies

De bezoekerslift in de Domtoren is een voorbeeld van wat a.s.r. voor de stad Utrecht doet. Een duurzame renovatie. Dat maatschappelijke tintje zit bij a.s.r. ingebakken. Zo is a.s.r. maatschappelijk partner van voetbalclub FC Utrecht. Tijdens de Week van het geld worden scholen uitgenodigd om een kijkje te nemen bij a.s.r. en daarnaast zijn ze partner van de Spaanse wielerronde La Vuelta. Veel drukte dus, voor de viering van negenhonderd jaar Utrecht was daardoor geen ruimte meer.

Grootste grondbezitter

A.s.r. staat voor verzekeringen, in allerlei soorten. Levensverzekeringen, schadeverzekeringen, pensioenen, ziektekostenverzekeringen, et cetera. Van Uden: “We hebben een grote vastgoedportefeuille en veel grond, met ook rentmeesters in dienst. In termen van waarde zijn wij na de Nederlandse staat de grootste grondbezitter in Nederland. Dat heeft te maken met het duurzaam beleggen van de centen van onze klanten. Als verzekeraar heb je verplichtingen op lange termijn daar tegenover staan. Dat is onze verantwoordelijkheid.”

DUIC in Zaken

Kijk deze nieuwe aflevering van DUIC in Zaken op je gemak met een lekker kopje (Utrechtse) koffie. Meer afleveringen zien van DUIC in Zaken? Kijk via onze playlist DUIC in Zaken op YouTube! Delen van de uitzending stellen we enorm op prijs!

Wil je ook een keer aanschuiven bij DUIC in Zaken of heb je vragen of opmerkingen, mail ons op [email protected]