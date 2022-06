DUIC in Zaken #68: Het idealistische Groenpand heeft inmiddels zesduizend panden ‘vergroend’

Milieukunde studeren en vanuit daar je eigen bedrijf starten. Klinkt als een droom, IJmert Muilwijk maakte het waar samen met zijn studiegenoot Joren Harmanny. Met Groenpand vergroenen zij panden, met zonnepanelen, warmtepompen, groene daken of isolatie. IJmert is deze week te gast bij DUIC in Zaken en vertelt over de onstuimige groei van Groenpand.

Huizen energieneutraal maken is ontzettend actueel. Dat weet Groenpand ook. “Toen we begonnen in 2014, waren we een van de eerste bedrijven die dit deden. We hebben natuurlijk de tijd mee gekregen, maar we hebben er ook hard voor gewerkt. Gelukkig zijn er nu nog meer bedrijven die ook dit werk doen.” De tijden veranderen ook. Waar Groenpand jaren terug moeite had met klanten vinden, is dat nu anders. “We hebben nu moeite met materialen vinden. Het duurt nu soms wel drie maanden om materialen binnen te krijgen.”

Winst is voor Muilwijk niet heel belangrijk. “We zijn het bedrijf niet gestart met dat doel. Maar je moet op een gegeven moment ook wel jezelf uitkeren.” Daarnaast hebben ze nu op Lage Weide hun eigen Groenpand gekocht. “Mooi met een houten gevel eromheen. Dat konden we doen, omdat we een spaarpotje hadden.” Ook het aantal mensen is voor Muilwijk niet belangrijk, tenminste op zichzelf. Er werken nu veertig mensen bij Groenpand. “Natuurlijk kan je met meer mensen, ook meer verschil maken. En dat is belangrijk.”

Binnen vijf jaar zijn er misschien wel vijftien- of twintigduizend panden vergroend door Groenpand. “Ik hoop daarnaast dat we nóg meer technieken vanuit de hele wereld kunnen toepassen met ons werk. We moeten niet conservatief worden en in onze veilige bubbel blijven, van wat we al kunnen.”

‘Utrecht maakt het!’ QUIZ

Ook IJmert Muilwijk werd uitgedaagd in onze quiz ‘Utrecht maakt het!’. Uit een serie van twintig productfoto’s moest hij de Utrechtse producten halen. De tussenstand op dit moment is:

Voormalig wethouder Klaas Verschuure/Cynthia Kars van Kars + Boom/Sjoerd van der Maaden van Specialisterren Nannie Gieles van Brandwebbing/Boudewijn van Uden van a.s.r. Liesel Swart van LEV’01

Vrijdag 15 juli is de finale van de quiz ‘Utrecht maakt het!’ te zien in de laatste DUIC in Zaken van dit seizoen.

DUIC in Zaken

Kijk deze nieuwe aflevering van DUIC in Zaken op je gemak met een lekker kopje (Utrechtse) koffie. Meer afleveringen zien van DUIC in Zaken? Kijk via onze playlist DUIC in Zaken op YouTube! Delen van de uitzending stellen we enorm op prijs!

Wil je ook een keer aanschuiven bij DUIC in Zaken of heb je vragen of opmerkingen, mail ons op [email protected]