DUIC in Zaken #69 met Orbisk: We gooien in Nederland per dag 5 miljoen (!) kilo eten weg

We gooien in Nederland per dag 5 miljoen (!) kilo eten weg. Wij schrokken ook van deze cijfers, net zoals onze gast in deze aflevering van DUIC in Zaken. Het Utrechtse bedrijf Orbisk pakt voedselverspilling aan bij de bron. Met de ‘Orbi’ weten professionele keukens precies wanneer ze wat en hoeveel weggooien. Voor consumenten, die het meeste eten weggooien, is nog geen oplossing in zicht. Volgens mede-oprichter van Orbisk Olaf van der Veen is inzicht wel de eerste stap richting minder voedselverspilling.



De ‘Orbi’ is een wegschaal, een camera en heel veel intelligentie in ‘de cloud’. Het apparaat staat opgesteld in professionele keukens en fotografeert en weegt het eten dat je weggooit. Aan het einde van de dag weet je precies hoe laat je hoeveel van wat hebt weggegooid. En dat geeft verrassende inkijkjes volgens Olaf van der Veen van Orbisk. Zo eten mensen op dinsdag meer salade dan op vrijdag, dus zou je de porties salade op vrijdag iets kleiner kunnen maken waardoor je minder weggooit.

Ontstaan Orbisk

Van der Veen is Business Analist van oorsprong en na een carrière bij Ahold, begon hij in 2018 samen met Bart van Arnhem Orbisk. Voedselverspilling eerst inzichtelijk maken en dan gedrag aanpassen waar mogelijk. Dat is het uitgangspunt van Orbisk.

Abonnement tegen voedselverspilling

Professionele keukens die iets willen doen tegen voedselverspilling en al gauw 10.000 euro per jaar kunnen besparen door minder eten weg te gooien, sluiten een abonnement af bij Orbisk. Voor dit abonnement krijgen ze de ‘Orbi’, alle (kunstmatige) intelligentie die daaraan vast hangt en begeleiding vanuit Orbisk om voedselverspilling tot een minimum te beperken. Dit abonnement kost afhankelijk van de grootte van je keuken, wel zo’n 6.000 euro per jaar, maar dat heb je zo terug verdiend, aldus Van der Veen.

Uitdaging

Het is natuurlijk wel belangrijk dat we het ‘fotomoment’ zo kort mogelijk laten duren, zo vertelt Van der Veen in deze aflevering van DUIC in Zaken. In professionele keukens wordt hard gewerkt en is tijd een kostbaar iets. Inmiddels is de camera in de ‘Orbi’ zo snel dat het minder dan een seconde duurt om de foto te nemen. Het gefotografeerde eten wordt herkend en in de statistieken opgenomen, maar de ‘Orbi’ kijkt ook waar het eten in wordt weggegooid. Is het vanuit een pan, vanaf een snijplank, een bord of vanuit een schaal? Dat geeft aan waar in het hele proces ‘restjes’ ontstaan. Snijafval, dat vaak vanaf een snijplank wordt weggegooid, is onvermijdelijk en wordt eruit gefilterd. Uitdaging is om de ‘Orbi’ dit zo precies mogelijk te laten doen en daarvoor is het belangrijk de kunstmatige intelligentie zo goed mogelijk te maken.

‘Utrecht maakt het!’ QUIZ

Ook Olaf van der Veen werd uitgedaagd in onze quiz ‘Utrecht maakt het!’. Uit een serie van twintig productfoto’s moest hij de Utrechtse producten halen. De tussenstand op dit moment is:

Voormalig wethouder Klaas Verschuure/Cynthia Kars van Kars + Boom/Sjoerd van der Maaden van Specialisterren Nannie Gieles van Brandwebbing/Boudewijn van Uden van a.s.r. Liesel Swart van LEV’01

Vrijdag 15 juli is de finale van de quiz ‘Utrecht maakt het!’ te zien in de laatste DUIC in Zaken van dit seizoen.

DUIC in Zaken

Kijk deze nieuwe aflevering van DUIC in Zaken op je gemak met een lekker kopje (Utrechtse) koffie.

Wil je ook een keer aanschuiven bij DUIC in Zaken of heb je vragen of opmerkingen, mail ons op