DUIC in Zaken #7 met The Lekker Company

In deze nieuwe aflevering van DUIC in Zaken spreken we met oprichter en eigenaar van The Lekker Company. Hoe een kleine ondernemer die al bijna gestopt was, ineens groot kan worden.

Dewi van de Waeter stond 6 jaar geleden nog zelf in de potten en pannen te roeren om veganistische lippenbalsems, scrubs, bodybutters en deodoranten te maken. Na tegenvallende resultaten en weg geregend te zijn op diverse markten en braderieën waar ze zelf haar producten aan de man/vrouw bracht, stond ze op het punt om helemaal te stoppen met ‘Lekker in een potje’. Nu liggen haar deodoranten in honderden Albert Heijn-supermarkten, alle Etos-filialen en zijn ze zelfs verkrijgbaar in het buitenland.

4 september

Presentator Gert-Jan Jansen – zelf al 28 jaar ondernemer – praat met ondernemers en ondernemende mensen uit de stad over dromen, ambities, innovaties en worstelingen. Natuurlijk vraagt hij ze ook, wat zij voor de stad betekenen.

Wil je weten hoe Dewi het voor elkaar kreeg om bij de grootste supermarktketen van ons land binnen te komen? Kijk dan naar deze 7e en voorlopig laatste aflevering van DUIC in Zaken met Dewi van de Waeter van The Lekker Company!

Alvast bedankt voor het kijken naar DUIC in Zaken en vanaf vrijdag 4 september zijn we weer te zien met een nieuwe reeks. Heb je vragen, opmerkingen, aanvullingen of ideeën voor onze nieuwe reeks DUIC in Zaken? Schroom dan niet en mail ons op [email protected]