DUIC in Zaken #70 met bouwbedrijf Van Zoelen: ‘We verplaatsen de materialen via de Utrechtse grachten’

Van Paleis Lofen tot aan museum DOMunder, van Karel V tot aan Buurten in de Bieb. De verbouwingen die daar zijn geweest, zijn allemaal gedaan door bouwbedrijf Van Zoelen. Algemeen directeur Martin van Lambalgen was te gast in de nieuwste aflevering van DUIC in Zaken!

In 1918 begon de familie Van Zoelen, in het begin met kleinschalige verbouwingen. Uiteindelijk is het gaan groeien, met momenteel 65 vaste medewerkers. Daarnaast werkt Van Zoelen ook samen met vmbo-leerlingen en mbo-studenten. Van Lambalgen: “Helaas blijven ze vaak niet hangen. Wij investeren best veel in hun opleiding, maar uiteindelijk is het lastig om ze in de bouwwereld te houden. Het is jammer, want wij kunnen ze een baangarantie geven.” Inmiddels is de familie Van Zoelen zelf niet heel aanwezig meer in het bedrijf. Toch houdt Dick van Zoelen, de laatste Van Zoelen, een oogje in het zeil.

Van Zoelen probeert als bedrijf zo klimaatvriendelijk te bouwen. Ze zijn bezig met circulair bouwen en hebben ook een waterstofauto. Het eigen gebouw van Van Zoelen, gelegen in Overvecht, heeft ook ‘knuffelmuren’. Muren waar de verwarming in zit. Het bedrijf is nu bezig met een project aan de Oudegracht, in hartje Utrecht. Ze verbouwen een oude meisjesschool naar een appartementencomplex. Bouwmaterialen worden verplaatst via het water. We namen een kijkje bij Martin van Lambalgen op de bouwplaats. Het bedrijf Van Zoelen is verknocht aan Utrecht. “Eigenlijk komt iedereen uit Utrecht of regio Utrecht. Verder proberen we vooral projecten te doen in Utrecht, maar dat gaat helaas niet altijd. We hebben nu bijvoorbeeld een project in Brussel.”

‘Utrecht Maakt Het’ Quiz

Martin van Lambalgen werd ook uitgedaagd in onze quiz ‘Utrecht maakt het!’. Uit een serie van twintig productfoto’s moest hij de Utrechtse producten halen. Of hij de finale heeft gehaald, zie je in de aflevering. De tussenstand op dit moment is:

Voormalig wethouder Klaas Verschuure/Cynthia Kars van Kars + Boom/Sjoerd van der Maaden van Specialisterren Nannie Gieles van Brandwebbing/Boudewijn van Uden van a.s.r. Liesel Swart van LEV’01

Vrijdag 15 juli is de finale van de quiz ‘Utrecht maakt het!’ te zien in de laatste DUIC in Zaken van dit seizoen.

DUIC in Zaken

Kijk deze nieuwe aflevering van DUIC in Zaken op je gemak met een lekker kopje (Utrechtse) koffie. Meer afleveringen zien van DUIC in Zaken? Kijk via onze playlist DUIC in Zaken op YouTube! Delen van de uitzendingen stellen we enorm op prijs!

Wil je ook een keer aanschuiven bij DUIC in Zaken of heb je vragen of opmerkingen, mail ons op [email protected]