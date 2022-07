DUIC in Zaken #71: Cynthia Boom, Ernst Kolvenbag en Klaas Verschuure in de finale van ‘Utrecht Maakt Het!’

In deze eerste week van de zomervakantie zijn we aanbeland bij aflevering 71 (!!) van DUIC in Zaken. Met dit keer de finale van onze quiz ‘Utrecht Maakt Het!’. Een quiz waarin gasten van onze tweewekelijkse ondernemerstalkshow onderworpen werden aan hun kennis over Utrechtse producten. Cynthia Boom van Kars+Boom, Ernst Kolvenbag van Specialisterren en voormalig wethouder Klaas Verschuure zijn als finalisten overgebleven en gaan strijden om de Utrechtse eer én een fiks pakket met Utrechtse producten van Rebottled, Mesjokke, Cupplement, Noest, DUIC, vandeStreek, Winkel van Utrecht, Vocking worst, Retourkoop.nl en The Lekker Company.

We sluiten dit seizoen af met de 71e aflevering van de enige echte Utrechtse streaming ondernemerstalkshow, waarin we om de week praten met Utrechtse ondernemers en ondernemende Utrechters. We hebben gelachen, meegeleefd, doorgevraagd en ons verbaasd over alle ondernemersenergie die er in onze stad leeft. We gaan heel graag door met DUIC in Zaken en dat doen we vanaf half september (als alles dat we bedacht hebben ook daadwerkelijk gaat lukken) met een volledig nieuw programma. Wat dat precies wordt en hoe het eruit gaat zien, houden we nog even geheim.

We zijn altijd op zoek naar creatieve mensen die belangeloos willen meehelpen om DUIC in Zaken nog aantrekkelijker te maken zodat nog meer ondernemers kunnen zien en horen wat hun collega-ondernemers allemaal doen.

Kijk deze nieuwe aflevering van DUIC in Zaken op je gemak met een lekker kopje (Utrechtse) koffie.

Wil je ook een keer aanschuiven bij DUIC in Zaken of heb je vragen of opmerkingen, mail ons op [email protected]