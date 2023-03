DUIC in Zaken #72: Elke dag worden 42 organisaties aangevallen door cybercriminelen

Het mkb is steeds vaker het doelwit van cybercriminelen en wordt aangevallen met ransomware, phishing en identiteitsdiefstal. Toch is het onderwerp onderbelicht en nauwelijks in de media. Hooguit een paar grote bedrijven en organisaties komen af en toe in het nieuws na cyberaanvallen, maar vanuit het mkb horen we nauwelijks iets. In deze aflevering van DUIC in Zaken blikken we vast vooruit naar het CyberEvent Digitaal Veilig Ondernemen dat de gemeente Utrecht organiseert op 28 maart aanstaande.

Volgens teamcoördinator van het Cybercrimeteam Politie Midden-Nederland Henrique van Huisstede is cybercrime zo divers dat het moeilijk is de grootte van het probleem te becijferen. Maar dat het probleem inmiddels aanzienlijk is, staat volgens hem buiten kijf.

Volgens cyber-securityspecialist bij Guardian360 Jan Martijn Broekhof is het probleem groot en moet je je als organisatie niet afvragen óf je ooit te maken krijgt met een cyberaanval, maar eerder wanneer. Daarnaast is het volgens Broekhof voor ondernemers frustrerend te noemen dat je nooit 100 procent veilig bent voor cybercrime, maar je kan de schade wel beperken en het de criminelen zo moeilijk mogelijk maken.

Ondernemer Gerard Spoor van Van Dusschoten en Van Ginkel autoverhuur is slachtoffer geworden van ransomware. Hierbij zijn zijn servers gehackt en moest hij losgeld betalen om zijn bedrijfsgegevens weer vrij te krijgen. Spoor vindt dat hij als slachtoffer een verantwoordelijkheid heeft om andere ondernemers te waarschuwen voor cybercrime door zijn verhaal te vertellen. Het valt hem op dat hij, sinds hij de publiciteit opzoekt met zijn verhaal, steeds meer ondernemers spreekt die hem in 1-op-1 gesprekken vertellen dat zij ook met cybercrime te maken hebben gehad.

De totale schade van ransomware wereldwijd werd in 2021 geschat op ruim 20 miljard dollar.

Hartenkreten

Henrique van Huisstede van de politie roept ondernemers op om vooral aangifte te doen van cybercrime. Zorg ook dat je van gehackte servers en verdachte mails, kopieën maakt, zodat de politie sporenonderzoek kan doen om daders op te sporen en inzicht krijgt in werkwijzen. Met dat laatste kan dan voorlichting gegeven worden aan cybersecurity bedrijven, IT-leveranciers en eindgebruikers.

Gerard Spoor roept ondernemers vooral op hun verhalen te delen zodat de ernst van deze misdaden bekender wordt. Schaam je niet voor een cyberaanval, het kan de beste overkomen.

Cyber-securityspecialist Broekhof vraagt organisaties in ieder geval meer open te staan voor de ernst van het probleem. Natuurlijk heb je als ondernemer veel meer prioriteiten waar je op moet letten of mee bezig moet zijn, maar een cybercrime raakt je in het hart van je organisatie en kan catastrofale gevolgen hebben. En ook als je niet gelijk cybersecuritybedrijven over de vloer wilt hebben, kan je zelf al veel doen. Gebruik bij inlogacties tweestapsverificatie (oftewel laat het inloggen altijd bevestigen door een code via je mail of telefoon), train je medewerkers op het herkennen van phishingmails en gebruik van externe bronnen als USB-sticks of doorgestuurde bestanden.

Cybernetwerk Utrecht

De gemeente Utrecht heeft met haar partners het Cybernetwerk Utrecht opgericht. Dit netwerk bestaat uit ondernemers en andere organisaties die ervaringen en kennis kunnen uitwisselen over digitale veiligheid.

De officiële start van dit Cybernetwerk Utrecht vindt plaats op 28 maart tijdens het CyberEvent Digitaal Veilig Ondernemen. Op deze bijeenkomst gaat journalist Kees van der Spek met allerlei sprekers in gesprek over digitale criminaliteit en veiligheid. Aanmelden voor dit evenement kan via de website van het netwerk: www.cybernetwerkutrecht.nl

DUIC in Zaken is 28 maart ook aanwezig op het cyberevent in Galgenwaard. De DUIC in Zaken studio wordt daar opgebouwd om nog een aflevering te maken over digitaal veilig ondernemen. Presentator Gert-Jan Jansen ontvangt onder meer Maria Genova en wethouder Susanne Schilderman aan de DiZ-tafel.

