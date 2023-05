DUIC in Zaken #75: We hechten meer waarde aan leuke collega’s en flexibiliteit dan aan salaris

We hechten meer waarde aan leuke collega’s en flexibiliteit dan aan salaris. Dat merken Johan Kampinga van HEMA Steenweg, Daan Broekman van De Rode Winkel en Thom Broekman en Steven Gudde van Olympia uitzendbureau bij de medewerker van nu. Natuurlijk moet salaris goed zijn, maar dat is vooral in de sollicitatieprocedure een belangrijk punt. Zodra men aan het werk is en in een fijne werkomgeving, met toffe collega’s en flexibiliteit komt, worden die arbeidswaarden ineens heel belangrijk.

Deze aflevering is gemaakt in samenwerking met Centrum Management Utrecht.



Volgens Steven Gudde geeft het extra waarde als je als werkgever meedenkt met je medewerker en rekening houdt met kleine dingen die voor je medewerker heel belangrijk zijn. Zoals op donderdag wat eerder weg omdat de kinderen opgehaald moeten worden of een iets langere lunchpauze omdat je weet dat iemand ook lunch maakt voor de hulpbehoevende buurvrouw.

Daan Broekman gaat zelfs nog verder en realiseert zich dat er bij hem als kleinere werkgever weinig doorgroeimogelijkheden zijn. Als er dan iemand is met veel ambitie die bedrijfsleider wil worden, helpt hij die persoon ervaring op te doen door mee te lopen met de bedrijfsleider van de winkel. Die persoon gaat dan wel bij je weg om ergens anders aan de slag te gaan, maar ik heb liever dat iemand gelukkig is en zes maanden korter werkt dan iemand die ongelukkig is in z’n werk en zes maanden langer bij ons werkt.

Luisteren is de belangrijkste eigenschap die je moet beheersen als werkgever, volgens Johan Kampinga. Wij houden met inroosteren zoveel mogelijk rekening met de situatie waarin iemand zich bevindt. Dus zit je in je examentijd, dan houden we daar rekening mee.

Centrum Management Utrecht organiseert samen met DUIC in Zaken een serie kenniscafés over onderwerpen die ondernemers bezighouden. Onder de naam ‘Hoofdbrekers’ vond 16 mei het eerste kenniscafé plaats in het restaurant van de Bijenkorf. Deze eerste editie ging over het behoud van personeel. Eind juni is de volgende editie van Hoofdbrekers.

Bekijk de hele aflevering door op bovenstaand filmpje te klikken.