DUIC in Zaken #76: ‘Ondernemers: zorg dat je authentiek bent in je marketing en promotie’

In restaurant The Kitchen op de tweede verdieping van de Bijenkorf is gesproken over wat de beste marketing en promotie is voor je bedrijf. De tafelgasten, van deze tweede speciale aflevering van DUIC in Zaken Hoofdbrekers, waren het met elkaar eens dat vooral jezelf zijn in allerlei uitingen en verhalen vertellen het allerbeste werkt. Bij presentator Gert-Jan Jansen zaten Kiki Mossink van marketingcommunicatiebureau De Horecaburgemeester, Demi Manders van woon- en cadeauwinkel Keck&Lisa en Douwe Wigersma van Museum Catharijneconvent, aan tafel.

Deze aflevering is gemaakt in samenwerking met Centrum Management Utrecht.



Keck&Lisa laat zich vooral zien op Instagram, Facebook en TikTok en kiest voor hap-snap berichtjes over dingen die ze zelf leuk vinden, aldus Manders. Zowel Mossink van de Horecaburgemeester als Wigersma van Catharijneconvent, zijn het daarmee eens. Mossink gaat zelfs nog iets verder en geeft aan dat doelgroepbepaling niet echt nodig is. Als je communiceert hoe je bent, krijg je vanzelf de doelgroep die je zoekt. Wigersma ziet dat anders. Zij doen veel onderzoek bij bezoekers van het museum en op basis van die informatie achterhalen ze wat de behoeftes zijn van het museumpubliek. En niet onbelangrijk, welke groep mensen voelt zich het meest aangetrokken tot museumbezoek.

Niet heel verrassend dat free publicity vooral wordt ingezet door het museum. Media zijn over het algemeen meer geïnteresseerd in een mooie expositie met een verhaal, dan de nieuwste cadeautjes uit een cadeauwinkel. Alhoewel je daar volgens Wigersma wel gebruik van moet proberen te maken. Bij de opening van de expositie ‘Ode aan Antwerpen’ kwam onze koning zelfs langs, tja dan heb je aan free publicity geen gebrek.

Hoofdbrekers

Centrum Management Utrecht organiseert samen met DUIC in Zaken een serie kenniscafés met de naam ‘Hoofdbrekers’. De onderwerpen zijn gericht op ondernemers in de binnenstad, maar waarschijnlijk zijn er meer ondernemers die de kenniscafés interessant vinden.

In restaurant The Kitchen in de Bijenkorf vond de opname plaats van de tweede editie over marketing en promotie. 25 september is de volgende editie van Hoofdbrekers vanaf het festivalterrein van het Nederlands Film Festival. Ben je ondernemer en lijkt het leuk om bij de opname te zijn, stuur dan een mail naar [email protected].

