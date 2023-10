DUIC in Zaken #77: aflevering leidt tot nieuwe samenwerking tussen ondernemers en NFF

In de Winkel van Sinkel is tijdens de nieuwe aflevering van DUIC in Zaken Hoofdbrekers, samenwerking ontstaan tussen de Stichting Utrechtse Festivals (SUF), spellenwinkel The Joker en het Nederlands Film Festival. In het gesprek in deze ‘Hoofdbrekers’-aflevering van DUIC in Zaken, die gemaakt is in samenwerking met het Centrum Management Utrecht, sprak presentator Gert-Jan Jansen met zakelijk directeur NFF, Marjolijn Bronckhuyzen, teamleider cultuur Utrecht Marketing Go de Roij van Zuijdewijn, eigenaar van spellenwinkel The Joker Erno Eekelschot en eigenaar van Hofman Café en bestuurslid van de SUF, Marcel Westerveld over hoe onze stad meer kan halen uit stadsevenementen. Dat het hier en daar wat hapert, daar is iedereen aan tafel het over eens.

Marcel Westerveld van SUF, sprak de zakelijk directeur van het NFF aan op het ‘besloten’ karakter dat het festival uitstraalt en dat het als ondernemer in de binnenstad, moeilijk is om in gesprek te komen met de organisatie. Bronckhuyzen reageert enigszins geagiteerd en geeft aan dat de deur altijd wagenwijd openstaat, maar dat de ondernemers weinig initiatief tonen. In de uitzending wordt afgesproken om snel aan tafel te gaan met elkaar. Gert-Jan Jansen sprak Bronckhuyzen aan op het feit dat vandeStreek Bier speciaal voor het filmfestival het Kalf bier heeft gebrouwen, maar dat dat op de website van het NFF nergens te vinden was. “Da’s fout”, erkent Bronckhuyzen en ze belooft erin te duiken.

Erno Eekelschot van The Joker vindt het leuk én zinvol om als ondernemer zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij grote evenementen in de stad. Zijn oproep aan ondernemers is om niet alleen voor de extra omzet mee te doen met evenementen, maar ook voor het imago en de gezelligheid in de stad.

“Tijdens de Pride ligt onze winkel volledig plat qua omzet”, vertelt Eekelschot, “maar we wilden toch iets doen om de vrolijkheid van de Pride te benadrukken. We zijn met al het personeel om tafel gaan zitten om een plan te bedenken. Uiteindelijk hebben we onze toiletten opengesteld voor iedereen. Maar voordat je mocht plassen, moest je eerst een liedje zingen. Het werd een supergezellige dag, waarbij mensen weken later terugkwamen in de winkel omdat ze het toen zo leuk hadden gevonden. Dat is marketing van ons ‘stadsie’ en onze winkel!” aldus Eekelschot van The Joker.

Samen optrekken

Volgens Go de Roij van Zuijdewijn kan het heel goed werken om gezamenlijk op te trekken tijdens grote of kleine stadsevenementen, ook als het niet gelijk voor je deur plaatsvindt. Voor het UITfeest begin september, heeft Utrecht Marketing allerlei promotiemateriaal laten maken zodat winkeliers en horeca konden laten zien dat de stad een kunst- en cultuurfeest viert. Onbegrijpelijk vindt ze het dat er maar zo weinig ondernemers het promotiemateriaal hadden ingezet in hun zaak.

Een gemiste kans, zeker omdat het de ondernemers geen tijd en geen geld kost om iets gezamenlijks uit te stralen. “Als je bijvoorbeeld in Rotterdam kijkt, dan zie je dat de hele stad evenementen meeviert”, vertelt De Roij van Zuijdewijn. “Dat heeft ook wel wat voeten in de aarde gehad, maar nu werkt het heel goed en profiteert iedereen van stadsevenementen. Dat zou toch in Utrecht ook moeten kunnen?”

De Stichting Utrechtse Festivals is een nieuwe stichting die vanaf nu alle muziekfestivals binnen de Singel gaat begeleiden en/of organiseren. Met de stichting is het voor grote evenementenorganisatoren maar ook zeker voor de gemeente, een stuk duidelijker wie het aanspreekpunt is voor horecaondernemers in de binnenstad. SUF zal zich ook ontfermen over vergunningsaanvragen voor onder meer festivals binnen de singel. Marcel Westerveld is een van de bestuursleden.

