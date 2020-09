DUIC in Zaken #9 met het Utrechtse Warmtebouw

DUIC in Zaken praat in deze aflevering met een Utrechts bedrijf dat een belangrijke rol speelt in de rondetijden van o.a. Sven Kramer en Ireen Wüst. Zij bouwden vorig jaar de volledige ijsinstallatie en klimaatbeheersing van het vernieuwde Thialf stadion in Heerenveen. We praten met Patrick van Echtelt van het jarige Warmtebouw.

Het is nou niet gelijk het meest sexy onderwerp om het over te hebben op een verjaardag, maar als je dan vertelt over wat je ondermeer hebt gedaan bij Thialf Heerenveen, AFAS live, RAI, Ziggo Dome en De Fabrique wordt het een stuk leuker! Toch heeft iedereen een mening over het klimaat in haar/zijn kantoor, huis, opslag, sporthal, vergaderlocatie, concert- of festival locatie. Warmtebouw doet al dat onzichtbare maar wel voelbare werk.

Wat heeft Warmtebouw nou precies gedaan in Thialf en hoe zorg je voor goede ventilatie in deze coronatijd? Kijk naar weer een nieuwe aflevering van DUIC in Zaken met Patrick van Echtelt van Warmtebouw.

In DUIC in Zaken praat presentator Gert-Jan Jansen – zelf al 28 jaar ondernemer – met ondernemers en ondernemende mensen uit de stad over dromen, ambities, innovaties, tips en worstelingen.

