DUIC in Zaken aflevering over Mesjokke-chocolade levert investering op

Het Utrechtse bedrijf The Chocolate Explorers heeft dankzij het programma DUIC in Zaken een particuliere investeerder gevonden. Chocolademaker Per Vonk was 2 oktober te gast bij DUIC in Zaken en deed in het programma een oproep aan investeerders. Naast uitbreiding van de productielijn van Mesjokke chocolade, is er ook geld nodig om de productielijn te modificeren om speciale producten te maken.

Per Vonk deed naar eigen zeggen mee aan een uitzending van DUIC in Zaken omdat hij het een leuk en nieuw platform vond voor Utrechtse ondernemers. Daarnaast wilde hij graag vertellen over zijn visie op eerlijk geproduceerde chocolade.

“Direct na de uitzending kregen we gelijk al reacties. Een paar weken geleden werden we benaderd door iemand die al langer fan is van Mesjokke. Zij zag de DUIC in Zaken-aflevering van oktober vorig jaar, met de oproep aan investeerders en voelde daar wel wat voor. Voor ons kwam dit als een volledige verrassing. We waren ons optreden bij DUIC in Zaken eigenlijk alweer een beetje vergeten en toen gebeurde dit.”

Pastilles

Inmiddels is alles rond volgens Per en kan hij met deze investering nieuwe producten op de markt gaan zetten. In dit specifieke geval gaat het om een zogenoemde ‘couverture product’.

“Dit zijn kleine pastilles die makkelijk smelten voor verwerking in ijs, bonbons en haute cuisine. Het geld gebruiken we om onze huidige productielijn te modificeren zodat de pastilles gemaakt kunnen worden. The Chocolate Explorers hopen de pastilles uit te brengen voordat de horeca opengaat, dus nog vóór deze zomer.”

Eerlijke prijs

Volgens de ondernemers kunnen nog maar weinig cacaoboeren rondkomen van het verbouwen van cacaobonen. “Als consument hebben we geen flauw idee hoe de cacaoketen in elkaar zit. Daarom willen The Chocolate Explorers direct contact met de cacaoboeren om zo voor de consument inzichtelijk te maken hoe de cacao wordt verbouwd en bewerkt.”

Groot voordeel hieraan is dat de boer een betere prijs krijgt voor de cacaobonen. “De grotere en eerlijke chocolademerken die we kennen, gaan nog lang niet ver genoeg in het nastreven van goede arbeidsvoorwaarden en-omstandigheden en een redelijke prijs. Ook de bewerking van de cacao vanuit ecologisch perspectief, is een belangrijk punt van aandacht in de productie van bean-to-bar chocolade van The Chocolate Explorers.”

Bekijk hieronder de aflevering van DUIC in Zaken van 2 oktober.