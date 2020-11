DUIC in Zaken: Bas Lievens krijgt jeukende handen van fietsbarrels in Utrecht

“Kijk dit is het frame van een 40 jaar oude fiets. Helemaal geschuurd en gepoedercoat en dan is ‘ie weer zo goed als nieuw!” Bas Lievens van LievensBikes restaureert oude fietsen of eigenlijk, hij haalt je oude fiets helemaal uit elkaar en bouwt hem weer als nieuw op.

“Is LievensBikes nou een fietsmerk of niet?”, vraagt Gert-Jan Jansen in deze aflevering van DUIC in Zaken aan Bas Lievens. Het blijft een beetje diffuus, maar uiteindelijk komen ze er samen op uit dat Bas geen eigen standaard fietsenassortiment heeft.

Zijn fietsen zijn allemaal uniek omdat ze gebaseerd zijn op de historie en de mogelijkheden van de originele fiets. Bas heeft een bachelor in Communicatie en informatiewetenschap met specialisatie in Nieuwe Media, maar sleutelt al sinds 2013 liever aan fietsen. Passie en ambacht in deze aflevering van DUIC in Zaken.

