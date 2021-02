DUIC in Zaken: burgemeester Sharon Dijksma over ondernemen in Utrecht

Onze nieuwe burgemeester is een politiek dier, maar heeft veel affiniteit met ondernemerschap. Ze is opgegroeid in een gezin waarin het schoonmaakbedrijf van haar vader en moeder een belangrijke rol speelde. Zelf heeft ze in 2012 een blauwe maandag ingeschreven gestaan als zzp’er, maar dat mag geen naam hebben.

De Utrecht-quiz waar we de burgemeester testen op haar algemene kennis van Utrecht, wint ze met vlag en wimpel. In ons gesprek met haar, geeft ze vooral aan verbinder te willen zijn. Utrechters die het moeilijk hebben een hart onder de riem steken, zeker in deze lastige tijd.

In deze aflevering

Voor deze aflevering van DUIC in Zaken hebben we meerdere organisaties die zich inzetten voor ondernemers, opgeroepen een vraag voor de burgemeester op te sturen naar onze redactie.

Hieruit zijn de vragen gekozen van Kyra Kasel van het Ondernemersfonds Utrecht, Heerd Jan Hoogeveen van StartUpUtrecht, Erik Derksen van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Utrecht en Jaap Vink van de Utrechtse Euro.

Jaap Vink wilde onder andere weten of de burgemeester een deel van haar salaris in Utrechtse Euro’s wilde laten uitbetalen, zodat ze die in de stad kan uitgeven. Haar antwoord zie je in deze nieuwe aflevering van DUIC in Zaken.

In DUIC in Zaken vertellen Utrechtse ondernemers en ondernemende Utrechters over hun dromen, ambities, innovaties, tips en worstelingen.

Heb je vragen, opmerkingen, aanvullingen, ideeën of weet je een interessante, bijzondere, opvallende ondernemer voor DUIC in Zaken? Grijp je toetsenbord en mail ons op [email protected]