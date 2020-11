DUIC in Zaken: Dit gebeurt er met de aangeschafte robotstofzuiger die retour gaat

“Retouren komen vaak beschadigd, kapot of incompleet binnen bij webshops en blijven dan vervolgens vaak in het magazijn van de webshop liggen of verdwijnen richting de vuilnisbak, dat is zonde.”, zo zegt oprichter van Retourkoop.nl Yarno de Hiep. Hij is te gast bij DUIC in Zaken.



Voor het idee om producten die retour worden gestuurd, op te knappen en een tweede kans te geven, kreeg Retourkoop.nl onlangs het ‘Circulair Compliment’ van de gemeente Utrecht en Stichting Duurzame Week.

“Op dit moment verkopen we alleen apparaten voor het huishouden, persoonlijke verzorging en af en toe iets afwijkends zoals een iPhone 10 die in een doosje zit van een iPhone 8”, vertelt Yarno de Hiep. Retourkoop.nl is zo succesvol dat in het 1-jarige bestaan van het bedrijf inmiddels al 4 medewerkers zijn aangenomen.

In DUIC in Zaken praat presentator Gert-Jan Jansen – zelf al 28 jaar ondernemer – met ondernemers en ondernemende mensen uit de stad over dromen, ambities, innovaties, tips en worstelingen.

Heb je vragen, opmerkingen, aanvullingen of ideeën voor deze nieuwe reeks DUIC in Zaken? Grijp je toetsenbord en mail ons op [email protected]