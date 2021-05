DUIC in Zaken: Drukte bij Ventje Campers door designaward en corona

Frank Westland is te gast in deze aflevering van DUIC in Zaken. Hij zag de afgelopen tijd de vraag naar zijn Ventje Campers flink toenemen. Een camper geeft een stukje vrijheid en flexibiliteit, en daar is veel behoefte aan door corona. De Red Dot Award die Frank vorige maand heeft gewonnen voor het design van hun camper zorgt ook voor de nodige aandacht.

De telefoon staat roodgloeiend, vertelt Frank in deze aflevering van DUIC in Zaken. Mensen willen deze zomervakantie graag op vakantie en een camper lijkt nu een goede optie. De Ventje Campers zijn allemaal nieuwe Volkswagen busjes. Voor het interieur gebruiken ze alleen echt hout en geen gefineerd karton, zoals in veel andere campers en caravans.

De Red Dot Award is een internationale designprijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Met maar liefst 1.700 uitgereikte awards voor 37 verschillende sectoren en 3 disciplines per sector, is de Red Dot een prestigieuze awards. Ventje Campers staat vanaf volgende maand in de eregalerij op de website van de Red Dot Award.

Frank hoopt uit te kunnen groeien tot een internationaal bekend Campermerk met 100 medewerkers en een kantoor plus werkplaats in een grote verbouwde boerderij ergens in de Nederlandse natuur.

