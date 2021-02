DUIC in Zaken: Marianne kocht zes Utrechtse prostitutieboten en bouwde een vergadercentrum

Marianne Nobels kocht maar liefst zes van de oude prostitutieboten die aan het Zandpad lagen, maar wat doe je met zes ‘woonboten’? Ze bouwde er een botenopslag, een congreszaal en coaching-, en trainingslocaties van. DUIC in Zaken ging bij haar langs.



“Ze stonden gewoon te koop op een veilingsite en ik dacht, daar kan ik wat mee”, vertelt Marianne. Voor nog geen 3.000 euro kocht zij de boten. Gelukkig was er een bank die hier wel brood in zag en kreeg ze een financiering voor de bouw van dit gedurfde project.

Inmiddels zijn drie van de zes boten verbouwd tot opslag, ‘energieboot’ en vergadercentrum. Op de ‘energieboot’ is alles aanwezig om helemaal duurzaam stroom op te wekken en schoon drinkwater te maken. De boten zelf worden warm gestookt met geautomatiseerde pelletkachels. Het conferentie & trainingscentrum is daarmee volledig zelfvoorzienend.

Toen ze eind februari 2020 openging, had ze in no time honderden boekingen, maar het succes was van korte duur door de coronamaatregelen. Alle boekingen moesten worden geannuleerd. Ze houdt echter moed en gelooft in haar concept. “Zodra corona onder controle is, ben ik er klaar voor”, aldus Marianne.

